ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Assoimmobiliare, una campagna per raccontare la logistica

Milano, 16 ott. (askanews) - Un settore che crea ogni anno migliaia di posti di lavoro, motore "invisibile" dell'economia italiana. Un gruppo di aziende aderenti a Confindustria Assoimmobiliare che operano nell'intera filiera dell'immobiliare logistico e hanno deciso di dare voce al comparto: Akno, Confluence, Dils, E2K, EQT Real Estate, Generali, LCP, Mileway, Prologis, SEGRO, SFRE, con il patrocinio di Assologistica.

Da questo binomio è nata L0G1CA, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ideata per raccogliere la sfida di raccontare i grandi cambiamenti che la logistica ha vissuto negli ultimi vent'anni, non solo agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico.

Sandro Innocenti e Antonio Guarascio, rispettivamente presidente e membro del Tavolo Logistica di Confindustria Assoimmobiliare hanno presentato il progetto ad askanews.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi