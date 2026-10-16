Assoimmobiliare, una campagna per raccontare la logistica

Milano, 16 ott. (askanews) - Un settore che crea ogni anno migliaia di posti di lavoro, motore "invisibile" dell'economia italiana. Un gruppo di aziende aderenti a Confindustria Assoimmobiliare che operano nell'intera filiera dell'immobiliare logistico e hanno deciso di dare voce al comparto: Akno, Confluence, Dils, E2K, EQT Real Estate, Generali, LCP, Mileway, Prologis, SEGRO, SFRE, con il patrocinio di Assologistica.

Da questo binomio è nata L0G1CA, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ideata per raccogliere la sfida di raccontare i grandi cambiamenti che la logistica ha vissuto negli ultimi vent'anni, non solo agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico.

Sandro Innocenti e Antonio Guarascio, rispettivamente presidente e membro del Tavolo Logistica di Confindustria Assoimmobiliare hanno presentato il progetto ad askanews.