Assisi, migliaia di giovani accolgono Papa Leone XIV

Assisi, 6 ago. (askanews) - Migliaia di giovani hanno accolto Papa Leone XIV ad Assisi, dove si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il Pontefice è arrivato in elicottero e ha incontrato i ragazzi nella piazza davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, rispondendo ad alcune delle loro domande.

Tra i pellegrini anche gruppi arrivati da diversi Paesi europei.

"Sono originario del Nicaragua, ma vivo in Spagna - dice Jeremi Diaz - Siamo arrivati da San Sebastiàn, nei Paesi Baschi, con grande fede e devozione, per incontrare il Papa, vivere insieme questa esperienza di gioventù e aiutare la Chiesa in tutto ciò che possiamo".

"Siamo un gruppo della diocesi di Novara e siamo venuti qui per l'ottavo centenario di San Francesco - spiega Davide Baldini - Ed è bellissimo essere qui in questa giornata, in cui anche il Papa viene, e vedere il Papa in mezzo a questi giovani è la cosa più bella del mondo. Il papa, con le domande che ci sono state affidate, possa veramente darci una buona parola, possa illuminare la nostra strada, e possa essere la guida per tutti questi giovani riuniti come Chiesa".

Dopo l'incontro, il Pontefice ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, costruita attorno alla Porziuncola, la piccola cappella nella quale San Francesco fondò il suo ordine.