Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro Assintel Report 2026 ha rilevato una crescita importante, nuovamente, del 4,7% nell'ambito del mercato del digitale. Ciò vuol dire investimenti per circa 46 miliardi e, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, una crescita del 40%, quindi circa 2 miliardi". Lo ha detto la presidente di Assintel, Paola Generali, a margine della presentazione di Assintel Report 2026, svoltasi presso la sede di Confcommercio a Roma.

"Quello che poi è emerso dal nostro Assintel Report - ha aggiunto - è, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, la mancanza di competenze, che sono fondamentali per la sua implementazione, e, in secondo luogo, la mancanza di liquidità. Per il nostro sistema Paese è fondamentale che il Governo intervenga a supporto delle piccole imprese, che sono quelle che soffrono maggiormente di queste due problematiche - mancanza di competenze e liquidità - in modo tale che diventino più competitive, sia a livello nazionale che a livello internazionale".