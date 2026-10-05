Aspi, terminato lo scavo della galleria di San Donato

Rignano (Fi), 5 ott. (Askanews) - Completato, con la caduta dell'ultimo diaframma e dopo 495 mila ore di lavoro, lo scavo della nuova galleria San Donato sulla A1, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. L'opera rientra nel potenziamento a tre corsie del tratto fiorentino (pari a 18 km), dal valore complessivo di circa 1 miliardo di euro con una media di 500 persone impegnate. Lo scavo su due fronti, per 950 metri complessivi, è stato condotto con tecniche tradizionali, assicurando la piena fruibilità delle gallerie esistenti durante i lavori.

Come afferma Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, "è una giornata storica per Autostrade per l'Italia, ma per tutto il territorio. Apriamo un'infrastruttura, concludiamo i lavori di un'infrastruttura fondamentale nel processo di riqualifica della tratta toscana della A1 che ricordo essere il cantiere più importante di Autostrade per l'Italia in assoluto. Tutto l'intervento in Toscana è valso circa 6 miliardi di investimento ed è il più importante nella storia della A1 dopo la sua apertura".

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ,e il il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

"Una bella giornata -ha commentato Salvini- perché significa gratificare centinaia, anzi migliaia di operai, di tecnici, di ingegneri, di geometri, di piccoli imprenditori che rendono possibile un'Italia più moderna, più sicura, più veloce, con meno traffico, meno inquinamento".

Nei prossimi mesi partiranno i lavori di rifinitura e impiantistica per rendere transitabile la galleria. Entro un anno il traffico sarà deviato nel nuovo tunnel, mentre dal 2028 apriranno progressivamente i nuovi tratti a tre corsie.