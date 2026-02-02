ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

Askatasuna, Tajani: il governo risponderà in maniera ferma

Palermo, 2 feb. (askanews) - "Il Governo risponderà in maniera ferma per garantire la sicurezza delle città e dei cittadini per impedire che la violenza la faccia da padrona nel nostro paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Palermo, dopo il videocollegamento con il governo per la riunione sicurezza all'indomani delle violenze a Torino.

"Ci saranno proposte normative, decreto e disegno di legge, per prevenire e punire chi compie atti di violenza - ha aggiunto - la sicurezza è una priorità di questo governo. Era già previsto un intervento per affrontare tutta la questione sicurezza in generale, ma dopo quello che è accaduto credo si debba fare in fretta", "credo per esempio che si debba impedire ai più violenti di andare alle manifestazioni, così come si impedisce agli ultras di andare allo stadio".

Tajani ha poi sottolineato che "quelle di sabato non erano manifestazioni spontanee, ma organizzate".

