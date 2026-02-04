Askatasuna, Tajani: "A Torino attacco quasi terroristico"

Washington, 4 feb. (askanews) - "Domani" il Dl sicurezza "sarà in consiglio dei Ministri e daremo un segnale anche in risposta a quello che è accaduto a Torino, che è inaccettabile, c'era un progetto per attaccare al cuore lo Stato perché l'aggressione alle forze dell'ordine era premeditata anche per la presenza di stranieri, quindi è inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Washington prima di partecipare all'apertura della Conferenza sui minerali critici convocata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio.

"Sono cose - ha proseguito Tajani - che non devono più accadere, quindi servono anche norme che nel contesto di un rafforzamento della politica di sicurezza che poi è quella che interessa i cittadini, così come come accade con gli ultra violenti del calcio, così si può fare con gli estremisti che partecipano alle manifestazioni, quindi trovare un sistema per impedire che vadano alle manifestazioni. Quindi domani ci sarà una proposta insieme ad altre cose che riguardano la violenza nelle scuole, come l'uso dei coltelli dei giovani".

"Dobbiamo intervenire perché è un impegno abbiamo preso con gli elettori, un conto è manifestare le proprie idee, un conto è aggredire poliziotti i carabinieri e finanzieri. Non è stata una scaramuccia, è stata un'aggressione premeditata di violenti un attacco direi di livello terroristico quasi", ha sottolineato il vicepremier.