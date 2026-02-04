ULTIME NOTIZIE 04 FEBBRAIO 2026

Askatasuna, Piantedosi; contro violenti serve fermo preventivo

Roma, 4 feb. (askanews) - "Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo. Il Governo intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L'auspicio è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nelle comunicazioni al Senato sulla manifestazione di Torino in favore del centro sociale Askatasuna ed i disordini che ne sono seguiti.

Insomma "è arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione - ha aggiunto - da una parte chi vuole isolare i violenti, dall'altra chi vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime".

