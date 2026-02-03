ULTIME NOTIZIE 03 FEBBRAIO 2026

Askatasuna, Piantedosi: "A Torino dinamiche squadristiche"

Roma, 3 feb. (askanews) - "Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, illustrando alla Camera l'informativa del Viminale sui fatti avvenuti a Torino il 31 gennaio.

"È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato".

"Un dato che emerge dal lavoro preventivo delle nostre Forze di polizia - ha evidenziato Piantedosi - è che disordini, violenze, danneggiamenti e devastazioni sono, al di là delle motivazioni contingenti di volta in volta annunciate, il vero obiettivo perseguito in molte occasioni".

