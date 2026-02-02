Askatasuna, condanna unanime per le violenze. Vertice sulla sicurezza

Roma, 2 feb. (askanews) - Martedì 3 febbraio si svolgeranno le informative alla Camera e al Senato del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito agli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna, ha riferito il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita ai poliziotti feriti ricoverati all'ospedale Molinette di Torino, ringraziandoli per il loro lavoro, come si vede nel video diffuso da Palazzo Chigi.

Un centinaio gli appartenenti alle forze dell'ordine feriti e diversi manifestanti nelle violenze di gruppi anarchici e antagonisti scoppiate durante la manifestazione pacifica contro lo sgombero dello storico centro sociale. Tra gli arrestati c'è un ventiduenne di Grosseto, ritenuto responsabile dell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista, la cui foto, mentre viene aiutato dal collega Francesco Roselli, è stata diffusa dalla Questura di Pescara.

Condanna unanime dal mondo politico per le violenze. "Le forze dell'ordine sono patrimonio dello Stato non una questione di parte" ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha chiamato la premier. La maggioranza promette una stretta. Vertice di governo per fare il punto. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini annuncia che il fermo preventivo dei manifestanti prima di un corteo potrebbe entrare nel prossimo decreto sicurezza.

"Il pacchetto del governo è il miglior antidoto per bloccare da subito il tentativo dell'estrema sinistra di riportare la violenza nelle strade delle città italiane" ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.