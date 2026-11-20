Roma, 20 nov. (askanews) - "Il progetto Value for Care di Alfasigma è partito da una domanda: oggi cosa vuol dire creare valore per un paziente? Certamente facendo in modo che il percorso terapeutico migliori la qualità di vita delle persone con artrite reumatoide guardando alle loro specificità, a partire dalla differenza di genere. Value for Care è stato realizzato in partnership con l'associazione di pazienti ANMAR e con loro è emerso il tema di quanto sia importante aumentare la consapevolezza attraverso l'informazione, rendendoli partecipi del percorso di cura, che in questo modo viene seguito meglio. Abbiamo creato una piattaforma educativa che dà voce all'esperienza delle persone e le dà valore. Capiremo l'impatto avuto ascoltando i pazienti, valutando la qualità del loro percorso con indicatori e feedback dei clinici. Inoltre, sulla piattaforma ci sono dei metodi di autovalutazione con test. Vogliamo fare la nostra parte per migliorare l'appropriatezza dell'accesso, che troppo spesso viene ridotta alla dimensione economica. Certamente i costi dei trattamenti possono essere diversi tra loro, è proprio per questo la terapia va adattata alle necessità del singolo paziente" . Lo ha detto Alessandra Sinibaldi, VP Value, Access & Policy di Alfasigma, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.