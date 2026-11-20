Roma, 20 nov. (askanews) - "L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che insorge per cause note o meno note, che colpisce le articolazioni con dolore e compromissione. I tre elementi principali dell'infiammazione, del dolore e dell'inabilità non sono sincroni, noi medici siamo anzi consapevoli della frequente dissociazione dei tre sintomi, spesso arrivando a un'infiammazione controllata ma con il danno che continua e un dolore che non va di pari passo e non sempre scompare; gli antidolorifici non hanno sempre effetto. Oggi abbiamo un nuovo approccio che controlla sia il dolore sia l'infiammazione allo scopo di non far diventare permanente la disabilità, dovuta prevalentemente all'infiammazione. In genere abbiamo un anno, un anno e mezzo per non avere danni permanenti. Ed è bene sottolineare al pubblico che di artrite reumatoide si muore, anche a causa delle conseguenze sistemiche. I medici oggi hanno più competenze, il problema vero è quando i pazienti che necessitano di diagnosi non finiscono nello studio del medico. Essenziali tempestività, diagnosi e valutazione, poi rivalutare la risposta ai farmaci, orientativamente ogni sei mesi" . Lo ha detto Florenzo Iannone, professore ordinario di Reumatologia e direttore dell'UOC di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.