ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2026

Artissima, Gallerie d'Italia presentano la mostra di Massimo Vitali

Torino, 31 ott. (askanews) - "Sarà una mostra che racconta uno dei più grandi narratori per immagini della nostra contemporaneità, Massimo Vitali, autore originalissimo del panorama della fotografia italiana che ha seguito una strada davvero autonoma. Per usare una categoria di Alberto Savinio potremmo dire che Massimo Vitaglia è un 'incongregabile', uno che non ha fatto parte di gruppi, di congreghe, di tendenze, ma negli anni '90 ha deciso di raccontare l'Italia attraverso le persone che si riunivano nei luoghi di massa, che erano appunto le spiagge. che erano le discoteche, che erano i concerti. E dietro all'immediatezza visiva delle sue immagini in realtà si nascondono affreschi sociologici, antropologici che raccontano a volte più anche delle pagine dei giornali o dei libri di storie il nostro Paese". Lo ha detto ad askanews Corrado Benigni, curatore della mostra su Vitali che le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo ospiteranno a Torino nel 2027. La mostra è stata anticipata nello stand del museo alla fiera Artissima.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi