ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Artigianato, il 90% dei giovani lo considera creativo

Milano, 12 nov. (askanews) - Il 90% dei lombardi tra i 16 e i 24 anni pensa che l'artigianato sia un'occasione per essere creativi, mentre il 64% vorrebbe svolgere un'esperienza in bottega. È quanto emerge dalla ricerca dell'Istituto Piepoli presentata alla Triennale di Milano in occasione dell'incontro "Giovani e mestieri: costruire il futuro" durante il terzo Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

L'indagine ci dice che c'è riavvicinamento, ma anche incertezze: il 50% teme pochi guadagni e il 54% dichiara di conoscere poco questo mondo. Per avvicinarsi al mondo dell'artigianato usano i telefonini e i laboratori pratici nelle scuole.

Per il ricambio generazionale, Regione Lombardia ha introdotto la legge regionale 7/2026, che semplifica le politiche a sostegno dell'artigianato. L'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, ci spiega quali siano le principali linee guida per coinvolgere i giovani: "C'è un'indicazione precisa a livello legislativo: noi vogliamo che l'artigianato continui e che sia protagonista anche in futuro del nostro sistema economico e produttivo. Per noi l'artigianato è molto importante perché ha degli elementi di creatività, di innovazione, ma anche di continuità di mestieri tradizionali. Ha degli elementi di servizio nei confronti della comunità e ha degli elementi fondamentali per la fornitura di quei player, a livello industriale, che vincono la competizione a livello internazionale".

Anche il sistema camerale è impegnato nel favorire l'incontro tra giovani e imprese. Ecco il commento di Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia: "Credo che Regione e Unioncamere siano alleate per questo ma non solo. Su tutte le partite economiche credo che non si possa non collaborare con Regione e con Union Camere. Oggi siamo presenti a un incontro di grandissima importanza e devo dire che anche io cerco di essere presente in ogni occasione. Innanzitutto lo dicono i numeri. Il 27,7% delle imprese lombarde, pari a 226 mila, sono artigiane ma 500 mila persone lavorano nell'artigianato, vuol dire l'11% di tutta la forza lavoro della Lombardia".

In Lombardia l'artigianato conta 226mila imprese e 467mila lavoratori, ma tra il 2014 e il 2025 il numero degli artigiani è drasticamente diminuito. Ecco perché bisogna riavvicinare i giovani a questo mondo.

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