Artie 5ive da Milano annuncia il Vittoria Tour Palasport 2027

Milano, 11 nov. (askanews) - Artie 5ive conquista Milano e rilancia. Dopo il successo all'Unipol Forum di Assago per il gran finale dell'"Aspettando Vittoria" Tour 2026 che è stato tutto sold out, dal palco che ha conquistato per la prima volta, ha voluto annunciare direttamente il Vittoria Tour Palasport 2027, prodotto da Vivo Concerti. Cinque appuntamenti che porteranno l'artista a Genova, Milano, Bologna, Roma e Napoli nell'ottobre del prossimo anno, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso live. Una serata, quella di ieri, che ha segnato il finale di un tour di successo e anticipato un 2027 ricco di grandi progetti, a partire dal nuovo album "Vittoria", atteso il prossimo anno.

Martedì 5 ottobre 2027 Genova @ Palateknoship

Lunedì 11 ottobre 2027 Milano @ Unipol Forum

Domenica 17 ottobre 2027 Bologna @ Unipol Arena

Venerdì 22 ottobre 2027 Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 26 ottobre 2027 Napoli @ Palapartenope