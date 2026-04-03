Artemis II verso la Luna, l'astronauta saluta a testa in giù la Terra

Mila, 3 apr. (askanews) - Un saluto a testa in giù verso la Terra, sulla strada per la Luna. Artemis II ha cominciato il suo viaggio verso il satellite naturale. La navicella Orion si è separata con successo dal razzo ed è diretta, per la prima volta dopo mezzo secolo, verso l'orbita lunare.

Nelle immagini un operatore della Nasa ringrazia i quattro membri dell'equipaggio, "Il mondo è con voi. Stiamo seguendo ogni momento di questo viaggio e vi faremo il tifo al vostro ritorno e durante il percorso. Grazie per esservi uniti a noi. Buona fortuna e buon viaggio", dice.

L'astronauta della Nasa Christina Koch ricambia il saluto fluttuando a testa in giù. Il veicolo spaziale è decollato dal Kennedy Space Center in Florida alle 18:35 EDT del 2 aprile.