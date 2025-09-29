ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2025

Arte, natura e dialogo tra specie: una mostra di Patricia Domìnguez

Milano, 29 set. (askanews) - Sei video installazioni ospitate in santuari dedicati all'acqua, alla terra, agli animali, alle piante e all'invisibile, opere che vogliono creare un dialogo tra simboli e rituali che uniscono specie e cosmogonie molto diverse. È la prima mostra personale in Italia dell'artista cilena Patricia Domìnguez, ospitata alla Fondazione Made in Cloister di Napoli.

"La mostra 'Il cavallo bianco, gravido' è un'invocazione alla nascita di una nuova era all'interno delle crisi sociali e ambientali che stiamo vivendo - ci ha detto l'artista -. Nel mio lavoro io indago e immagino le relazioni tra le specie in questo periodo di profonda digitalizzazione della vita".

La pratica di Domìnguez unisce etnobotanica, spiritualità andina e tecnologie digitali, ed esplora le relazioni tra le specie e i processi di salvezza collettiva. "L'intera mostra - ha aggiunto - è una sorta di preghiera video su come possiamo onorare la memoria planetaria e registrare di nuovo la realtà, così da poter immaginare, anche per poco, nuove relazioni".

La mostra è realizzata dalla Fondazione insieme a "nonlineare - iniziativa curatoriale indipendente" e chiude il primo anno del programma biennale "Rinascita", dedicato ai temi della resistenza delle specie, della trasformazione e di un possibile nuovo inizio. "La Fondazione Made in Cloister - ci ha spigato la direttrice Eleonora de Blasio - nasce nel 2012 dal restauro del chiostro di Santa Caterina a Formiello, un raro esempio di rinascimento napoletano ed archeologia industriale. La storia, la posizione e la vocazione dello spazio hanno consolidato la missione della Fondazione, che è quella di invitare artisti internazionali a dialogare con lo spazio, con la comunità e con gli artigiani locali".

E questi ultimi hanno effettivamente collaborato alla creazione delle opere di Patricia Domìnguez.

La mostra è aperta al pubblico a Napoli fino al 20 dicembre.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi