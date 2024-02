Bologna, 2 feb. (askanews) - "In Italia ci sono tanti collezionisti d'arte moderna e contemporanea e ci sono anche giovani, è su di loro che ogliamo lavorare di più". Lo ha detto ad askanews il direttore operativo di Arte Fiera, in corso a Bologna, presentandoci la situazione del collezionismo nel nostro Paese. "In Francia e Germania - ha aggiunto - invidiano il numero dei nostri collezionisti".