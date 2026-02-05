ULTIME NOTIZIE 05 FEBBRAIO 2026

Arte Fiera, Davide Ferri: ritorno al presente, in un tempo complicato

Bologna, 5 feb. (askanews) - "La prima cosa che mi sono posto come problema è riportare questa lunga storia nel presente e subito dopo ho pensato che fosse importante dare un titolo come quello che ho dato, cioè: 'Cosa sarà?'". Così il nuovo direttore artistico Davide Ferri ha presentato ad askanews l'edizione 2026 di Arte Fiera, che sia apre a Bologna.

"Il titolo rimanda a una canzone di Lucio Dalla del 1979, un anno non lontano da quello in cui è nata Artefiera. E 'Cosa sarà?' è un invito, oltre a essere un omaggio a Lucio Dalla, un invito a non smettere di chiedersi che cosa stiamo facendo in un tempo così difficile, così complicato. come quello che stiamo vivendo. È una stagione da un lato fortunata per l'arte, italiana perché da poco noi abbiamo vissuto questa riduzione dell'aliquota e quindi il sistema dell'arte italiano ha dato dei segni di netta ripresa e non ho nessuna ragione per non essere ottimista, però certamente noi stiamo facendo una fiera d'arte in un tempo complicato".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi