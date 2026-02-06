ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Arte Fiera, Bologna Fiere: restituiamo cultura al territorio

Bologna, 6 feb. (askanews) - "Questo rappresenta un po' il cuore e l'anima della nostra azienda. Bologna Fiera è un'impresa a tutti gli effetti, si deve occupare ovviamente del business, dei risultati economici, ma come tutte le imprese ha un radicamento territoriale a cui deve dare il giusto riconoscimento. Arte Fiera probabilmente è un po' questa la modalità con cui un'impresa come la nostra restituisce al territorio un contributo all'identità culturale di questo territorio". Lo ha detto ad askanews Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere, nella giornata di inaugurazione di Arte Fiera 2026.

"Quando qualche anno fa ci siamo resi conto che stavamo perdendo un po' lo smalto, pur essendo la prima fiera del settore in Italia - ha aggiunto Calzolari - abbiamo deciso che era doveroso rilanciare o il progetto industriale di Bologna Fiere e anche il progetto culturale di Arte Fiera e siamo qua oggi, siamo qua con una fiera che ha ripreso a tutti gli effetti la centralità nel panorama nazionale non solo nazionale e che sta raccogliendo anno dopo anno il consenso che merita da parte degli operatori, da parte dei collezionisti e poi anche da parte dei cittadini comuni che hanno l'opportunità di cogliere una dimensione dell'arte contemporanea come difficilmente si può cogliere in altri eventi".

