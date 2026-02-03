Art City Bologna 2026: Alchemilla presenta Artisti Marziali

Bologna 3 feb. (askanews) - L'associazione culturale Alchemilla presenta a Palazzo Vizzani Artisti Marziali - Art City Edition, un format sperimentale ideato e curato dalla filmaker Veronica Santi. Gli incontri avvenuti nel 2024 e nel 2025 hanno coinvolto Marzia Migliora vs Paolo Icaro, Zheng Ningyuan vs Lorena Bucur, Alessandro Aprile vs Paola Angelini, Stefania Galegati vs Flavio Favelli, Cuoghi Corsello vs Cuoghi Corsello, Giulia Cenci vs Vincenzo Simone, Adelaide Cioni vs Stefano Arienti, Federico Tosi vs Davide Sgambaro. Gli appuntamenti dell'edizione 2026 sono stati pensati appositamente per inserirsi nell'ambito di ART CITY Bologna 2026, in occasione di Arte Fiera.

Veronica Santi ha raccontato le idee alla base di Artisti Marziali askanews: "Ho portato questo progetto ad Alchemilla sia per svilupparlo, sia per avere la possibilità di produrlo in uno spazio di incontro tra artisti. Il progetto infatti nasce da una volontà molto semplice, che é quella di avere la possibilità di condividere uno spazio, un tempo comune in presenza e di ascolto reciproco tra artisti. Mi piaceva mantenere un format con pochissime regole, per cui una domanda a testa per 40 minuti. Gli artisti si guardano, si domandano e si rispondono l'uno con l'altro".

Alchemilla è un'associazione culturale non-profit all'interno di Palazzo Vizzani a Bologna, che sostiene la ricerca, la sperimentazione e la produzione di progetti nell'ambito delle arti visive e performative. Lo spazio di Alchemilla è pensato per ospitare artisti, curatori, performer e intellettuali, di passaggio o in residenza. L'associazione dispone di quattro studi dove ospita artisti per lunghi periodi, uno spazio dedicato alle residenze d'artista, organizza mostre, performance, incontri, presentazioni e workshop.

Camilla Sanguinetti, direttrice artistica e presidente dell'associazione ha spiegato perché Alchemilla si è interessata ad Artisti Marziali: "Questo è un progetto costruito e sviluppato insieme alla curatrice, che ha attirato moltissimo la nostra attenzione, proprio perché gli artisti sono al centro di questo format e anche per la duplice forma: sia di creare dei momenti di incontro e delle occasioni di incontrarsi dal vivo con il pubblico e assistere a questi dialoghi tra artisti; che per la parte successiva che prevede la realizzazione di un progetto di podcast, che entrerà prima a far parte dell'archivio dell'associazione e poi sarà diffuso su emittenti di settore".

La curatrice ha concluso: "Il pubblico è seduto intorno ai due artisti che si parlano, che dialogano, che si affrontano come a formare una sorta di ring e quindi diventa un ascolto collettivo. È un ascolto reale nel senso che questi incontri avvengono a porte chiuse, per cui siamo qua insieme e siamo presenti a quello che sta accadendo. Credo che da ogni incontro non si esca mai gli stessi e questo spazio vuole affrontare sia momenti di convergenza che, se accadono momenti di divergenza, ascoltandoci insieme".

Oltre ai due incontri di lunedì 2 febbraio Allison Grimaldi Donahue vs Ramona Ponzini e Sissi vs Yuri Ancarani; sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 sono previsti Rudy Cremonini vs Eugenia Vanni, Paolo Chiasera vs Giulia Poppi, Alessandro Brighetti vs Jacopo Benassi, Anna de Manincor vs Emilio Fantin. Senza immagini né opere presenti, tutto si concentra sulla voce viva e sulla capacità di interrogare e ascoltare l'altro - e sé stessi - sui temi più diversi. Ingresso gratuito su prenotazione (max 50 posti), scrivendo a info@alchemilla43.it