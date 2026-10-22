ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Art Basel Paris, l'ombra delle manifestazioni non ferma il mercato

Parigi, 22 ott. (askanews) - Parigi sta da anni guadagnando credito come piazza dell'arte contemporanea e lo dimostra anche la sempre maggiore importanza della vetrina parigina di Art Basel, che in Europa ha probabilmente superato, quanto a interesse, l'originale fiera nella città svizzera. Quest'anno però, per via delle tensioni sociali e delle manifestazioni previste, Art Basel Paris aprirà al grande pubblico solo per una giornata, anziché per tre. Ma, tra gli stand, il motto è: business as usual.

"La crescente importanza di Parigi nel mercato dell'arte - ha detto il direttore della fiera, Karim Crippa - si manifesta, in particolare, attraverso i numeri. Il mercato dell'arte francese è il quarto al mondo, con una quota dell'8%; si tratta di un dato in costante crescita - l'anno scorso ha registrato un incremento dell'1% - che è comunque già piuttosto significativo. Nel complesso, il mercato in Francia è cresciuto del 9%: sono indicatori interessanti e positivi, anche se sappiamo che le gallerie incontrano ancora, a volte, delle difficoltà e che il contesto rimane piuttosto complesso da gestire".

Il mercato dell'arte, si sa, è ormai diventato una specie di entità globale, spesso anticiclico rispetto alle congiunture economiche, ma nell'ultimo periodo le difficoltà e le crisi hanno inciso anche all'interno di questo mondo apparentemente dorato, ma ora i segnali sono diversi. "Gli ultimi due anni sono stati difficili - ha detto un gallerista importante come Thaddaeus Ropac - il che non sorprende, dato che sul piano geopolitico si sono susseguiti periodi complessi; il mercato dell'arte non ne è estraneo, essendo parte di queste dinamiche più ampie. Il 2026 è stato sorprendentemente diverso: nonostante i problemi non siano svaniti e le sfide persistano, il mercato dell'arte si è in qualche modo stabilizzato e sta ripartendo, con un ritmo differente e una dinamica diversa".

Se sarà vera gloria lo diranno i prossimi mesi, ma un primo elemento sarà di certo il volume d'affari alla fine delle giornate di Art Basel Paris.

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