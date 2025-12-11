ARSIAL introduce il Contrassegno di Stato per la Roma DOC

Roma, 11 dic (askanews) - Regione Lazio ed ARSIAL hanno presentato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), presso il Museo della Zecca Roma, il contrassegno di Stato con il tricolore destinato alle bottiglie del Consorzio Roma DOC: uno strumento ad alta sicurezza che segna un passaggio strategico per l'intero comparto vitivinicolo regionale. Abbiamo parlato con Giancarlo Righini, Assessore regionale all'Agricoltura, alla Sovranità alimentare ed al Bilancio:

"Garantire la tracciabilità di una filiera è la sfida del futuro, significa garantire la qualità delle produzioni, significa garantire ai consumatori dal rischio di acquistare prodotti contraffatti, alterati. L'innovazione tecnologica applicata al campo dell'agroalimentare e della commercializzazione dei prodotti è la frontiera del futuro e crediamo che questa iniziativa garantisca tutto il sistema agroalimentare italiano, i consumatori, i produttori".

Il Contrassegno integra tecnologie di tracciabilità e sistemi anticontraffazione analoghi a quelli utilizzati su banconote e documenti protetti. Su impulso di ARSIAL, il Consorzio Roma DOC ha deliberato l'adozione del nuovo sistema, mentre l'Agenzia ha finanziato il primo milione di contrassegni, pari all'intera produzione annua rivendicata come DOC, per garantire un avvio immediato, uniforme e senza costi per le aziende. È poi intervenuto Massimiliano Raffa, Presidente ARSIAL:

"Progetto importante, c'è veramente tutto in questo progetto, c'è l'innovazione, il QR code, c'è la voglia di fare qualità, il controllo da parte di un ente terzo, c'è la promozione perché chiunque userà questo QR code atterrerà su un portale del Poligrafico Zecca dello Stato e potrà conoscere il vino che sta per bere e anche vedere gli accoppiamenti col tasting, quindi c'è anche una parte customizzabile. È molto importante che il primo consorzio del Lazio e il secondo a livello nazionale decida di mettersi in linea su un controllo che ovviamente vorrà dire essere certi di quello che fanno, della qualità che producono e quindi siamo molto molto contenti".

All'evento hanno preso parte il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, la presidente del Consorzio Roma DOC Rossella Macchia con l'Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Michele Sciscioli. Una partecipazione corale che testimonia l'importanza strategica dell'iniziativa per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni laziali.