ARSIAL, a Farfa l'undicesima tappa de 'Le vie del Giubileo'

Roma, 27 set. (askanews) - Si è svolta a Farfa l'undicesima tappa del progetto 'Le Vie del Giubileo', promosso dalla Regione Lazio e curato da ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio). L'evento ha rappresentato l'opportunità per riscoprire, nella fase conclusiva dell'anno giubilare, uno dei borghi più suggestivi del territorio laziale fortemente radicato nella tradizione cristiana.

Eleonora Berni, Consigliere Regione Lazio, ha dichiarato: "Il Giubileo è un percorso spirituale, ma anche fisico nei territori. Attraverso l'idea di rappresentare al meglio la tradizione cattolica, si è pensato di far attraversare i territori anche tramite i sapori che caratterizzano i nostri luoghi. La Regione Lazio, anche tramite l'ARSIAL, sta facendo uno sforzo economico ed organizzativo per dare l'occasione a tutte le aziende sul territorio di crescere supportandole anche sotto il punto di vista tecnico".

La tappa de 'Le Vie del Giubileo' svoltasi a Farfa ha dunque condotto la comunità locale, i visitatori ed i turisti presenti in un percorso fatto di spiritualità, ma anche di sapori locali che sono stati valorizzati all'interno della mostra-mercato agroalimentare della Sabina che ha riunito produttori locali della filiera laziale.