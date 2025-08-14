ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2025

Arrivati in Italia 31 bambini da Gaza bisognosi di cure mediche

Roma, 14 ago. (askanews) - È arrivato ieri all'aeroporto di Ciampino il C-130 dell'Aeronautica militare con sei bambini palestinesi proveninienti da Gaza, bisognosi di cure mediche. Ad accogliere i piccoli e i loro accompagnatori c'era il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Dal Sud di Israele sono partiti anche altri due voli speciali, uno diretto a Milano Linate e l'altro a Pisa: 31 in tutto i bambini evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curati in Italia, un gruppo composto da 120 persone considerando chi li accompagna. Questa è la 14esima evacuazione sanitaria condotta dall'Italia dal gennaio 2024, e quella numericamente più importante.

I piccoli pazienti sono tutti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Saranno trasferiti in diverse regioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto) e ricoverati in varie strutture ospedaliere.

"L'Italia è ancora una volta in prima fila quando si tratta di aiutare le popolazioni che soffrono - ha dichiarato Tajani - ci auguriamo che il buon senso prevalga e che finisca la guerra il prima possibile".

