Roma, 27 lug. (askanews) - Davanti ai fan del Comic-Con di San Diego, Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale di "Carrie", nuova serie Original basata sul romanzo d'esordio di Stephen King, che arriverà il 7 ottobre in oltre 240 paesi e territori nel mondo con tutti gli 8 episodi. King figura anche tra gli executive producer.

Dopo il film di Brian De Palma del 1976, la serie, firmata da Mike Flanagan, è una rivisitazione contemporanea del classico. Lo showrunner e regista ha offerto ai fan un primo assaggio sia della nuova chiave interpretativa sia dei momenti clou della storia che verranno sviluppati e approfonditi in modo nuovo nel corso della serie.

La storia è incentrata su Carrie White (Summer H. Howell), un'adolescente emarginata, che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret (Samantha Sloyan), estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità, la pressione costante e la crudeltà indiscriminata dell'era dei social media, nonché il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano nel corso della sua adolescenza.

Nell'arco di otto episodi, la serie amplia e approfondisce il capolavoro di King, aggiungendo spessore ai personaggi e alle loro dinamiche, e seguendo le piccole scelte quotidiane che li condurranno a un'unica, sconvolgente notte. Una storia profondamente umana sul conflitto tra gentilezza e crudeltà, che porterà a chiedersi se si stia assistendo alla nascita di un'eroina, di un mostro o di qualcosa di molto più complesso.

Carrie vede protagonista Summer H. Howell nel leggendario ruolo di Carrie White, al termine di un lungo processo di selezione al quale hanno preso parte oltre 1.000 attori. Il cast della serie include anche Samantha Sloyan (The Pitt) nella parte di Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) in quello di Chris Hargensen, Joel Oulette (Uno splendido errore) come Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers) nella parte di Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) in quella di Billy, Thalia Dudek (The Running Man) come Emaline, Amber Midthunder (Prey) nel ruolo di Miss Desjardin, e Matthew Lillard (Man of Tomorrow) in quello del Preside Grayle.

Il romanzo d'esordio di Stephen King, "Carrie", è stato pubblicato nel 1974, segnando l'inizio di una carriera che ha visto oltre 350 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Carrie è rimasto per 14 settimane nella classifica dei best seller del New York Times ed è stato tradotto in più di 35 lingue. L'adattamento cinematografico di Brian De Palma del 1976, candidato all'Oscar e di cui quest'anno ricorre il 50esimo anniversario, ha ulteriormente consolidato l'impatto culturale del romanzo.