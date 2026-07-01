ULTIME NOTIZIE 01 LUGLIO 2026

Arriva "Minions and Monsters", festa in giallo e anteprima a Torino

Roma, 1 lug. (askanews) - Torino si è tinta di giallo per celebrare uno dei titoli animati più attesi: "Minions and Monsters", appena uscito nelle sale.

Sono state organizzate iniziative per festeggiare il film che hanno trasformato la città per alcuni giorni (con il patrocinio della Città di Torino e la collaborazione di Turismo Torino e Provincia e del Museo Nazionale del Cinema), coinvolgendo alcuni dei luoghi simbolo, a partire dalla Mole Antonelliana.

Un'installazione interattiva dedicata al film al Museo Nazionale del Cinema ha permesso ai visitatori di aiutare i simpatici personaggi pasticcioni a evocare misteriose creature attraverso un percorso pensato per grandi e piccoli, per poi scattare una foto ricordo all'interno di una photo opportunity dedicata ai protagonisti del film.

Al Cinema Massimo si è svolta l'anteprima preceduta da un Orange Carpet di 130 metri e la Mole si è illuminata a tema Minions, con la proiezione di un videomapping.

In "Minions and Monsters", i celebri aiutanti gialli si trovano coinvolti in una nuova folle avventura che li vede conquistare Hollywood, diventare star del cinema, perdere tutto, scatenare i mostri nel mondo e infine unirsi per salvare il Pianeta dal disastro che loro stessi hanno provocato. L'intrattenimento è assicurato e nel nuovo film c'è anche, tra i doppiatori, Maccio Capatonda che dà la voce a un eccentrico regista:

"Sono incomprensibili, quindi è stato assurdo, bizzarro averci a che fare..., già il lavoro di doppiaggio è di trasferimento della tua voce a un altro mondo, poi qui ci sono questi esseri che non si sa cosa sono, è stato come un transfert verso un mondo di evasione e fantasia, è come se avessi fatto una vacanza dalla mia essenza umana", ha raccontato.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi