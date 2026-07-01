Arriva "Minions and Monsters", festa in giallo e anteprima a Torino

Roma, 1 lug. (askanews) - Torino si è tinta di giallo per celebrare uno dei titoli animati più attesi: "Minions and Monsters", appena uscito nelle sale.

Sono state organizzate iniziative per festeggiare il film che hanno trasformato la città per alcuni giorni (con il patrocinio della Città di Torino e la collaborazione di Turismo Torino e Provincia e del Museo Nazionale del Cinema), coinvolgendo alcuni dei luoghi simbolo, a partire dalla Mole Antonelliana.

Un'installazione interattiva dedicata al film al Museo Nazionale del Cinema ha permesso ai visitatori di aiutare i simpatici personaggi pasticcioni a evocare misteriose creature attraverso un percorso pensato per grandi e piccoli, per poi scattare una foto ricordo all'interno di una photo opportunity dedicata ai protagonisti del film.

Al Cinema Massimo si è svolta l'anteprima preceduta da un Orange Carpet di 130 metri e la Mole si è illuminata a tema Minions, con la proiezione di un videomapping.

In "Minions and Monsters", i celebri aiutanti gialli si trovano coinvolti in una nuova folle avventura che li vede conquistare Hollywood, diventare star del cinema, perdere tutto, scatenare i mostri nel mondo e infine unirsi per salvare il Pianeta dal disastro che loro stessi hanno provocato. L'intrattenimento è assicurato e nel nuovo film c'è anche, tra i doppiatori, Maccio Capatonda che dà la voce a un eccentrico regista:

"Sono incomprensibili, quindi è stato assurdo, bizzarro averci a che fare..., già il lavoro di doppiaggio è di trasferimento della tua voce a un altro mondo, poi qui ci sono questi esseri che non si sa cosa sono, è stato come un transfert verso un mondo di evasione e fantasia, è come se avessi fatto una vacanza dalla mia essenza umana", ha raccontato.