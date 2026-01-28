Arriva l'Off February: un mese disconnessi per riscoprire il tempo

Milano, 28 gen. (askanews) - Dopo il "Dry January" è tempo di "Off February": se il primo sfida a non bere alcolici dopo le esagerazioni delle feste, il secondo si occupa di un'altra dipendenza, invitando a restare disconnessi per tutto febbraio.

"Off February non è affatto una punizione. Non è nemmeno un sacrificio - spiega uno dei promotori, fondatore del movimento Off, Diego Hidalgo - Forse richiede un piccolo sforzo nei primi giorni, ma è una celebrazione della vita lontano dagli schermi, del tempo ritrovato. È davvero un'iniziativa attraverso la quale vogliamo restituire alle persone il potere sulla loro attenzione, sul loro tempo".

La sfida viene lanciata dal movimento Off per la prima volta in quattro paesi, oltre alla Francia e il Regno Unito - Stati in cui si pensa di proibire i social sotto i 15 o 16 anni anni, sulla scia dell'Australia - anche Spagna, Stati Uniti.

Il punto non è la demonizzazione della tecnologia, spiegano dal movimento, ma invitare a "ripensare collettivamente il nostro rapporto con le tecnologie digitali", "senza rifiutarle rimettendole al servizio delle persone".