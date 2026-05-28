Arriva Iride, l'Intelligenza Artificiale ponte tra cittadino e PA

Roma, 28 mag. (askanews) - Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare e facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici, potenziare il ruolo del difensore civico e razionalizzare il lavoro della pubblica amministrazione affinché rimanga trasparente, responsabile e attenta ai bisogni dei cittadini. Di questo si è parlato alla Conferenza internazionale dei difensori civici a Roma che ha visto la partecipazione di 257 delegazioni in rappresentanza di oltre 83 nazioni ed è stata l'occasione per la presentazione in anteprima di Iride.

"Oggi insieme alla Regione Lazio, abbiamo presentato il prototipo di iride, uno strumento basato su intelligenza artificiale generativa finalizzato ad abbattere ulteriormente le barriere tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Noi immaginiamo che portare questo ponte tra mondo pubblico e i cittadini all'interno dello spazio digitale sia una bellissima ulteriore forma di disintermediazione grazie alla regione Lazio per la loro fiducia e siamo molto molto contenti di essere Tra i primi a proporre una modalità del genere su una tematica così sentita dai nostri cittadini".

La tecnologia diventa quindi uno strumento per potenziare l'azione del difensore civico e il rapporto con il cittadino. "Insieme al Formez lanciamo per la prima in assoluta e anche come progetto pilota in tutta Europa, non solo in Italia: il progetto Iride, una sorta di assistente virtuale che cerca di aiutare il cittadino a facilitare la connessione con il difensore civico. Grazie alla grande famiglia di Formez, al presidente Anastasi per aver creduto in questo progetto e oggi siamo i primi in Europa a lanciare questo messaggio che con l'intelligenza artificiale si può aiutare il cittadino per una vicinanza ulteriore tra difesa civica e cittadino. Un grande successo che decreta Roma capitale mondiale della difesa civica".

Se la tecnologia fornirà il proprio, imprescindibile supporto, anche le istituzioni sono pronte a fare la propria parte: "Come conferenza dei presidenti dell'assemblea legislative non faremo mai mancare il nostro supporto ad attività di sostegno per affrontare importanti sfide che i difensori civici si apprestano ad affrontare insieme alle istituzioni regionali come quella della digitalizzazione, dell'innovazione, soprattutto in uno scenario geopolitico in continua evoluzione".