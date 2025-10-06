ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2025

Arriva in Italia la catena O'Tacos con le tortillas personalizzabili

Milano, 6 ott. (askanews) - Arriva anche in Italia la catena O'Tacos: al Salone Franchising Milano è stato infatti lanciato il franchising nel nostro Paese, con l'obiettivo di consolidare la presenza in un mercato della ristorazione dinamico e confermare l'ambizione di diventare un player internazionale. Fondata a Grenoble nel 2007, l'azienda, parte del gruppo QSRP, ha introdotto nel mondo food i French Tacos, tortillas grigliate e personalizzabili, farcite con patatine fritte, proteine certificate halal e con salsa al formaggio, disponibili addirittura in oltre 40.000 possibili varianti. Il Nord e il Centro Italia, aree ricche di studenti e comunità internazionali sono considerate in questa prima fase strategiche per l'espansione del franchising. O'Tacos è un brand di ristorazione in rapida crescita in Europa, con oltre 400 ristoranti nel mondo di cui più del 98% in franchising e un fatturato di circa 450 milioni di euro nel 2024. Il modello di business unisce tecnologia e innovazione culinaria: con chioschi self-order, app mobile e canali di delivery e take away, ma anche aggiornamento del menù, che ogni due mesi prevede proposte in edizione limitata. Oltre a questo l'azienda ha anche una forte presenza su Tik Tok e Instagram.

La partecipazione al Salone Franchising Milano rappresenta un passaggio importante per O'Tacos in Italia: un'occasione per raccontare il proprio progetto e creare nuove opportunità di sviluppo sul territorio nazionale.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi