Roma 20 nov. (askanews) - L'arte, per definizione, ha la capacità di cambiare forma e rimodellarsi anche in correlazione all'epoca in cui viene osservata. È anche su questo concetto che nasce Amazing Wonders: Immersive Experience, per la prima volta in Italia al Forte Trionfale di Roma. Oltre 30 installazioni, distribuite su un'area di 21.000 metri quadrati, firmate da 20 tra i più noti artisti dell'arte digitale e immersiva internazionale, che regalano ai visitatori una lettura dell'arte che unisce tradizione, tecnologia e riscoperta dei luoghi.

L'intervista a Simone Mazzarelli, Fondatore e Ceo di Ninetynine e Urban Value: "Amazing Wonders nasce da un percorso di 20 anni all'interno del settore degli eventi, dove abbiamo vissuto tantissima sperimentazione applicata a dei mondi aziendali, oppure all'estero nei grandissimi musei internazionali di Tokyo, New York e Miami, dove queste realtà di fruizione dell'arte contemporanea sono permanenti. In Italia invece sono state presenti a piccoli festival, di pochi giorni, o disponibili ad una nicchia specifica di pubblico. Noi, invece, abbiamo voluto sdoganare tutto questo chiamando 20 artisti internazionali e per realizzare delle opere site-specific, semi-permanenti, all'interno di uno spazio di 20 mila metri quadrati, dove si potranno osservare e vivere quasi 30 opere immersive".

Le parole di Federica Futura Patti, curatrice della mostra: "Il dialogo con gli artisti e con lo spazio così peculiare del Forte Trionfale è fondamentale. Amazing Wonders infatti propone un'esperienza che attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea e le creazioni di artisti internazionali presenta al pubblico l'apertura dello spazio, la rinascita in un certo senso, il nuovo racconto di uno spazio così peculiare, ma assolutamente in relazione con un'esperienza in cui il pubblico è protagonista".

La mostra Amazing Wonders è stata realizzata con il supporto del Founding Partner Mitsubishi Electric Climatizzazione.

Il commento di Raffaella Fusetti, Marketing Communication Manager Mitsubishi climatizzazione: "Noi abbiamo questo progetto che si chiama Mitsubishi Electric Climatizza l'arte, con il quale andiamo a rigenerare alcuni spazi su tutto il territorio nazionale, e sosteniamo quindi la valorizzazione delle opere artistiche e culturali sul territorio, dando al contempo anche l'opportunità ai visitatori di trarre benessere mentre visitano questi spazi".

Il programma inserisce così Amazing Wonders nel panorama internazionale della ricerca artistica contemporanea, trasformando Roma in un centro di produzione culturale, oltre che di fruizione. Le opere nascono infatti da un dialogo diretto con l'architettura, la memoria e il paesaggio del Forte, elementi che diventano parte integrante del percorso artistico e non semplici elementi di sfondo.