Arriva il grande caldo ad Atene, ma i turisti non si scoraggiano

Atene, 21 lug. (askanews) - La Croce Rossa greca distribuisce bottiglie d'acqua a centinaia di visitatori dell'Acropoli, mentre il Paese affronta la prima ondata di caldo della stagione, con temperature che nella zona intorno a Atene e nel Peloponneso secondo i meteorologi potrebbero superare i 40 gradi. "I nostri volontari stanno distribuendo migliaia di bottiglie d'acqua fresca, cappellini, ventagli e crema solare affinché i visitatori possano proteggersi dall'ondata di calore", ha dichiarato Antonios Avgerinos, presidente della Croce Rossa greca.