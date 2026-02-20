Arresto di Andrew, Trump: "Per me è una cosa molto triste"

Rome (Georgia), 20 feb. (askanews) - Rome (Georgia), 20 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "molto triste" l'arresto dell'ex principe britannico Principe Andrea, fermato in relazione allo scandalo che ruota attorno a Jeffrey Epstein.

Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, rispondendo a una domanda sull'eventualità che anche negli Stati Uniti possano esserci sviluppi giudiziari nei confronti di persone legate a Epstein. Il presidente ha sostenuto di essere stato "totalmente scagionato" e ha poi sottolineato le ripercussioni del caso sulla famiglia reale britannica.

"Ho una domanda su una grande notizia dall'estero oggi: l'ex principe Andrea, arrestato dalla polizia in relazione a qualcosa che riguarda Jeffrey Epstein. Pensa che anche in questo Paese, prima o poi, persone legate a Jeffrey Epstein possano finire in manette?"

"Beh, sa, in un certo senso sono un esperto perché sono stato totalmente scagionato. È molto positivo. Posso parlarne con grande serenità. Penso che sia un peccato. Penso che sia molto triste. Penso che sia molto negativo per la famiglia reale. È molto, molto triste. Per me è una cosa molto triste. Quando vedo questo, è una cosa molto triste da vedere, e vedere cosa sta succedendo con suo fratello, che ovviamente verrà nel nostro Paese molto presto, ed è un uomo fantastico, il re. Quindi penso che sia una cosa molto triste".