ULTIME NOTIZIE 24 LUGLIO 2026

Arrestato latitante, era il telefonista di banda che truffava anziani

Milano, 24 lug. (askanews) - A Viareggio è stato arrestato un 27enne latitante, accusato di essere "il telefonista" di una banda che truffava gli anziani. A lui vengono contestati 42 episodi di estorsione e truffa aggravata: usando il metodo del finto nipote o del finto operatore postale decine di anziani sono stati convinti a cedere contanti e gioielli ai truffatori, sempre facendo leva su timori per la salute o per qualche guaio di un parente. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma - Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave.

Il 27enne era latitante dal 2025 ed era stato rintracciato in Versilia grazie alle indagini dei carabinieri. L'arresto è avvenuto mentre passeggiava con la famiglia: alla vista di una pattuglia della polizia è scappato, insospettendo gli agenti che lo hanno inseguito e arrestato. Le numerose truffe di cui gli inquirenti l'accusano, commesse nel 2023, hanno generato un volume d'affari illecito stimato in oltre 300.000 euro tra contanti, gioielli e oggetti in oro.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi