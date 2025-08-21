ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2025

Arrestato in Italia ucraino accusato di sabotaggio gasdotto Nord Stream

Milano, 21 ago. (askanews) - È stato arrestato in Italia, dai carabinieri del Comando Provinciale di Rimini, un cittadino ucraino accusato di aver partecipato, insieme con altri complici, al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, avvenuto nel Mare del Nord il 26 settembre 2022.

L'arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato europeo emesso dalla Corte Federale Tedesca su richiesta della Procura Generale Federale. L'ipotesi è che il 49enne abbia avuto un ruolo di coordinamento del sabotaggio avvenuto tramite delle cariche esplosive piazzate nei pressi dell'isola danese di Bornholm, che provocarono seri danni alle due infrastrutture strategiche per il trasporto del gas russo verso l'Europa.

