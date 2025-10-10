ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Arraiolos, Mattarella al 20esimo incontro capi Stato a Tallainn

Roma, 10 ott. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Tallinn al 20esimo incontro dei Capi di Stato del gruppo Arraiolos, ospitato dal Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis. Mattarella ha partecipato alla prima sessione di lavoro, intitolata: 'Intelligenza Artificiale: alleato o avversario'.

Oltre ai Presidenti Mattarella e Karis, partecipano al vertice i Capi di Stato: Alexander Van der Bellen (Austria), Rumen Radev (Bulgaria), Frank-Walter Steinmeier (Germania), Constantine Tassoulas (Grecia), Edgars Rinkevics (Lettonia), Karol Nawrocki (Polonia), Marcelo Rebelo de Sousa (Portogallo), Peter Pellegrini (Slovacchia) e Nata a Pirc Musar (Slovenia). Il vertice informale del Gruppo Arraiolos, anche detto "Uniti per l'Europa", riunisce ogni anno i Capi di Stato senza funzioni esecutive dell'Unione Europea.

Avviato dal Presidente portoghese Jorge Sampaio nel 2003, prende il nome dalla città portoghese in cui si è tenuto il primo incontro.

Prima dell'inizio dei lavori, il Presidente Mattarella si è recato all'Ambasciata d'Italia a Tallin per incontrare una rappresentanza della collettività italiana.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi