Aroma-Zone arriva in Italia

Milano, 16 nov. (askanews) - Aroma-Zone sbarca anche in Italia. A Milano è andato in scena il lancio sul mercato italiano del marchio francese per la bellezza naturale, la cura della pelle e il benessere e primo e-commerce in Francia di prodotti di questo genere. Dopo 15 negozi in Francia e 1 in Belgio, Aroma-Zone arriva anche in Italia con la vendita online. L'obiettivo è quello di democratizzare uno stile di vita naturale, offrendo la possibilità di prendersi cura di sé, della propria famiglia e della propria casa. Ce lo ha spiegato la CEO di Aroma-Zone Sabrina Herlory.

"Aroma-Zone è il leader in Francia per la bellezza naturale e il benessere e la nostra mission è quella di dare accesso alla stragrande maggioranza delle persone, attraverso un prezzo equo, ai migliori prodotti naturali selezionati e studiati, il che significa che sono i più attivi e che hanno il miglior risultato sulla pelle ed è per questo che ad esempio, in Francia, siamo il marchio numero uno per la cura della pelle.

Lanciamo solo prodotti con materie prime attive e con combinazioni che fondamentalmente si basano sui risultati scientifici. Aggiungerei due cose: la prima è il fatto che siamo il miglior marchio ecologico per il consumatore francese perché non abbiamo imballaggi esterni e siamo riusciti a diminuire nettamente i rifiuti. Ci stiamo impegnando per promuovere questa modalità, cioè compri il tuo prodotto e poi non lo riacquisti ma riacquisti la sua ricarica, il che è ovviamente molto positivo e fa bene al pianeta.

La seconda cosa è la democratizzazione, la mission democratica che abbiamo di poter dare accesso alla stragrande maggioranza delle persone alla migliore qualità e ai migliori prodotti in quanto a sostenibilità".

Lancio in Italia che arriva alle porte del periodo natalizio. Dal calendario dell'avvento alle gemme natalizie: saranno subito disponibili per i clienti italiani. Dal 1999 Aroma-Zone continua a stabilire nuovi standard di bellezza e benessere, e ora anche l'Italia potrà beneficiarne.