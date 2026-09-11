Armstrong Redwoods: la cattedrale verde delle sequoie millenarie

Sonoma (California), 11 set. (askanews) - Nel cuore della contea di Sonoma, in California, a circa due miglia dalla cittadina di Guerneville, si trova la Armstrong Redwoods State Natural Reserve, una delle più suggestive foreste di sequoie costiere dello Stato. La riserva protegge la Sequoia sempervirens, una specie famosa per raggiungere le maggiori altezze tra tutti gli alberi viventi sulla Terra.

Entrare nella riserva significa lasciarsi alle spalle il rumore della vita quotidiana e inoltrarsi in una vera cattedrale naturale. Le chiome delle sequoie filtrano la luce del sole, l'aria rimane fresca e umida grazie alla nebbia costiera e il sottobosco è popolato da felci, muschi, felci arboree e piante come l'acetosella delle sequoie.

Il simbolo della riserva è il Colonel Armstrong Tree, l'albero più antico del bosco, avrebbe oltre 1.400 anni. Il suo nome ricorda James B. Armstrong, un imprenditore del legname che, a differenza di molti suoi contemporanei, comprese il valore di quella foresta e si impegnò a proteggerla.

Un altro gigante imperdibile è il Parson Jones Tree, che raggiunge circa 94 metri, un'altezza paragonabile a quella di un edificio di oltre trenta piani.

Armstrong Redwoods è anche un importante esempio di natura accessibile, consigliato da Brand Usa, Visit California e Visit Sonoma.