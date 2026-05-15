"Armonie del corpo": le opere di Rabarama esposte in via Veneto a Roma

Roma, 15 mag. (askanews) - Fino al 30 giugno Via Veneto vive in una nuova, vitale prospettiva grazie alla mostra d'arte statuaria en plein air "Armonie del Corpo" della scultrice romana, padovana d'adozione, Rabarama. Nota a livello internazionale per i suoi lavori, spesso monumentali, a Roma espone opere in dimensione intermedia, che affrontano il tema del corpo umano in una sorta di realismo magico tra cultura yogi e coloratissime decorazioni.

"Raccontano un po' quello il percorso di ogni essere umano, quello che io vorrei suggerire come percorso, in un'era in cui siamo portati verso la disumanizzazione, trovare il tempo per riflettere su se stessi, per trovare la propria consapevolezza e per amarsi un po' di più" spiega l'artista Rabarama.

Sculture che dialogano tra loro costruendo una narrazione visiva intensa e stratificata. L'exibition è patrocinata da Regione Lazio, Roma Capitale - Municipio I e in collaborazione con PHILART, AM-ARTE e Associazione "Via Veneto" racconta Alberto Lenzi di Philart.

"Attraverso l'arte e la musica ci impegnamo a fare in modo che queste sollecitazioni positive possano creare del benessere soprattutto incontrando persone con fragilità e con bambini".

La cultura è nel Dna di Via Veneto e la riqualificazione del territorio avviene attraverso di questa.

"Siamo felici di riaccogliere l'arte contemporanea per fare in modo che via Veneto abbia anche un volto nuovo cercando di attrarre visitatore e cittadini" conclude Elisabetta Calo presidentessa dell'Associazione via Veneto.

Un'occasione per riscoprire il corpo non solo come forma, ma come linguaggio, memoria e identità.