Armenia, Putin: Prima possibile un referendum sull'adesione all'Ue

Roma, 10 ago. (askanews) - L'Armenia dovrebbe indire un referendum sull'adesione all'UE "il prima possibile". Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, intensificando la pressione su Erevan dopo il rafforzamento dei suoi legami con Bruxelles.

"Pertanto saremo costretti, non solo in alcuni ambiti ma, in sostanza, a ridurre gradualmente quasi tutte le nostre attività con l'Armenia in ambito economico, riguardo ai processi di integrazione", ha detto Putin durante una conferenza stampa in Kazakistan.

"Vorremmo rivolgere un appello ai nostri partner e amici armeni. Lo stesso primo ministro (Nikol) Pashinyan ha affermato di ritenere opportuno indire un referendum su questa questione, ovvero sulla posizione che l'Armenia dovrebbe assumere: nell'Unione Eurasiatica o nell'Unione Europea. Vorremmo che ciò avvenisse il prima possibile", ha aggiunto.

"Qualunque decisione venga presa, ciò non comprometterà i nostri legami umanitari, né quelli politici. Ma in questo caso stiamo parlando esclusivamente di entità economiche: tutto va preso in considerazione", ha concluso.