ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2025

Armani, Formigoni: un maestro di stile nella moda e nella vita

Milano, 6 set. (askanews) - "Armani è stato un grande maestro non solo di stile non solo nella moda, ma nella vita, il suo atteggiamento di fronte agli altri, il tanto bene che ha fatto in maniera anonima, la sua passione per lo sport, lui che ha salvato la mia squadra di basket". Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani.

Armani "lascia la voglia di fare bene - ha aggiunto - e comprendere che l'Italia con la sua storia è qualcosa che per il mondo è un di più. Ha fatto parlare dell'Italia al mondo".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi