ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2025

Armani, Fontana: un'eccellenza lombarda e un grande imprenditore

Milano, 7 set. (askanews) - "Era doveroso esserci, è stata un'eccellenza della Lombardia, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo e un imprenditore, è riuscito a creare un'azienda efficiente che ha dato risultati eccellenti. Ha saputo declinare la creatività e la genialità con l'efficienza e l'efficacia, tipica di un grande lombardo".

Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla camera ardente a Milano per Giorgio Armani. "Sicuramente lo ricorderemo - ha aggiunto - faremo un'aula, una giornata per ricordarlo e dare la possibilità a tutti di esprimere il loro ricordo".

