Armani, Enzo Miccio: ci ha riempito di bellezza a 360 gradi

Milano, 7 set. (askanews) - "Un genio dell'etica, non solo della moda, dell'educazione, del senso della responsabilità, del buon gusto, uno stile sempre sussurrato, mai urlato e sempre coerente, per 50 anni ci ha insegnato tanto, io ho avuto la fortuna negli ultimi 20 anni di essere in contatto con la maison e di imparare, perché c'era solo da imparare". Così Enzo Miccio, conduttore tv e wedding planner, arrivando a Milano alla camera ardente di Giorgio Armani.

"Ha creato uno stile inimitabile, inconfondibile, si è sempre rinnovato con uno studio attento alle silhouette e alla scelta dei tessuti, questa è stata la magia e il genio e la capacità di diversificare, dalla moda alla casa, ai fiori, e Milano gli deve tanto, la bellezza a 360 gradi, ci ha riempito di bellezza" ha aggiunto.

