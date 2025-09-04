ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2025

Armani e la difesa dell'indipendenza: "L'ho coltivata con fierezza"

Milano, 04 set. (askanews) - "Con coraggio e fiducia ho sempre coltivato con fierezza difendendola la mia indipendenza". Così Giorgio Armani, in un passaggio del suo discorso al Teatro Municipale di Piacenza per il conferimento della laurea honoris causa in Global business management, toccò un tema a lui molto caro: quello dell'indipendenza. E parlando di sè, in quella stessa circostanza, disse: "Ascolto il parere degli altri ma sono io che prendo le decisioni, non me ne vogliano i miei collaboratori".

