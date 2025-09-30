ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Armani alla Pinacoteca di Brera: "Milano, per amore"

Milano, 30 set. (askanews) - Pittura e moda, arte e ricercatezza: anche la Pinacoteca di Brera, grande spazio dell'arte a Milano, ha voluto celebrare i 50 anni di arrivata di Giorgio Armani, a poche settimane dalla morte dello stilista, che nel quartiere aveva scelto di vivere e lavorare.

Più di centoventi creazioni ripercorrono lo stile di Armani, reimmaginando il percorso del museo. Storia pittorica e storia della moda invitano il visitatore a fare esperienza dei contrasti cromatici e materici, a incrociare le forme degli abiti di Armani con le figure dell'arte classica, in un dialogo che, in qualche modo, vuole sospendere il tempo.

La mostra "Giorgio Armani - Milano, per amore" ha anche l'intento di utilizzare la moda come chiave di lettura della cultura e della società contemporanea.

CULTURA
