Arisa: Ornella Vanoni generosa e accogliente con gli altri artisti

Milano, 23 nov. (askanews) - "È stata sempre molto disponibile verso tutti, soprattutto molto accogliente verso gli altri artisti, generosa verso le altre umanità, io credo che questa sia veramente una grande perdita". Così Arisa alla camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano.

"Al di là del fatto che insomma qualcuno dice ad arrivarci 91 anni, però insomma, gli artisti non dovrebbero morire mai e in un certo senso non muoiono perché rimangono con noi attraverso quello che fanno e fortunatamente Ornella ha fatto tanto, grazie a Dio", ha aggiunto.

