ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2025

Arisa incanta Osaka con il suo live all'Expo 2025

Osaka, 26 ago. (askanews) - Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica all'Istituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa è arrivata anche in Giappone: l'artista ha incantato con la sua voce Osaka per l'Expo 2025 dove si è esibita accompagnata al pianoforte al Padiglione Italia.

La partecipazione di Arisa all'Expo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra d'origine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio.

