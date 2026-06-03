Arisa Cavaliere della Repubblica, canta l'inno e si prepara a nuovi live

Milano, 3 giu. (askanews) - Arisa ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La popolare cantante è anche tornata a eseguire l'inno di Mameli a Potenza, senza reinterpretazioni, in occasione della Festa della Repubblica, indossando il tradizionale cappello dei Bersaglieri. Per Arisa un momento importante della sua carriera: dopo Sanremo e l'uscita dell'album Foto Mosse è partito il nuovo viaggio live con due sold out a Roma e Milano. Lei ha un rapporto stettissimo con il suo pubblico.

"Mi danno sensazioni favolose, il mio pubblico ha degli occhi amorosi, come un orsacchiotto, mi danno tantissimo affetto e è davvero un grande piacere e grande onore cantare per loro".

Il tour prosegue dal 13 giugno con le date estive nelle location più belle d'Italia, poi ci saranno una nuova serie di appuntamenti nei teatri il prossimo autunno.

"Allora le date estive saranno un po' più snelle, un po' più fresche, un poco più improntate sulla scaletta musicale, sull'intrattenimento del pubblico. Invece il tour teatrale è proprio uno spettacolo, è proprio uno spettacolo che si articola in atti e si regge attraverso i testi musicali. attraverso i testi delle canzoni, attraverso appunto la musica e testi delle canzoni. Quindi non è recitato ma è cantato".

Il concerto di Arisa è un viaggio teatrale e autobiografico sull'identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé dove ha un ruolo cardine il rapporto con la madre.

"Sicuramente uno dei brani che mi fa emozionare di più è Canta ancora perché è dedicato alla mia mamma che è uno dei punti, credo il punto di riferimento femminile più grande che ho".

Arisa ha scelto di raccontare la trasformazione dell'artista da personaggio pubblico a donna autentica mostrando con sincerità tanti aspetti della sua vita.