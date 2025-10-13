Aridge X3-F, l'auto volante cinese debutta nei cieli di Dubai

Dubai, 13 ott. (askanews) - Il gruppo cinese Aridge, il più grande costruttore di auto volanti in Asia, ha presentato a Dubai durante una dimostrazione pubblica il suo nuovo X3-F, metà auto metà aereo, capace di decollare e atterrare.

Michael Du, vicepresidente di Aridge, ha spiegato: "Abbiamo progettato i nostri aeromobili terrestri utilizzando le tecnologie più avanzate e soluzioni proprietarie per motori, batterie, comandi di volo e sistemi di controllo, per rendere l'esperienza di volo il più semplice possibile per le persone comuni".

L'aeromobile potrebbe essere messo in commercio per meno di 270mila dollari.