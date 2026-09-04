Argentina, Milei reclama la sovranità sulle Falkland-Malvinas

Buenos Aires, 4 set. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei in un messaggio televisivo trasmesso a reti unificate è tornato a rivendicare la sovranità sulle isole Falkland dicendo che "Le Malvinas sono argentine per storia e per diritto".

"Nel mondo soffiano venti di cambiamento favorevoli alla nostra rivendicazione. Recentemente, il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno rivalutando la loro posizione storica riguardo alle Malvinas. Questa minaccia non è da sottovalutare" ha detto Javier Milei annunciando l'invio al parlamento di un pacchetto di progetti per rafforzare la difesa della sovranità sulle isole nell'Atlantico meridionale promettendo nuove misure per bloccare un progetto petrolifero britannico vicino all'arcipelago.

"Le Falkland fanno parte del Regno Unito, il nostro impegno nei confronti delle isole è assoluto e incrollabile" ha ribadito il ministro della Difesa britannico Wes Streeting.

Le Isole Falkland - Malvinas, sono sotto amministrazione britannica dal 1833, ma l'Argentina ne rivendica la sovranità e considera l'arcipelago parte integrante del proprio territorio. Gli abitanti dell'arcipelago sono di cittadinanza britannica e di origine inglese e scozzese. Nell'aprile del 1982 la giunta militare argentina invase le isole, ma la risposta del governo di Margaret Thatcher fu dura: inviò una potente task force navale e dopo 73 giorni di combattimenti le forze argentine firmarono la resa.

Nel marzo 2013, nell'arcipelago si è svolto un referendum in cui il 99,8% dei votanti si è espresso a favore del mantenimento dello status di territorio britannico d'oltremare. L'Argentina non ha riconosciuto i risultati della consultazione. Ora Milei, populista di estrema destra, vuole riaprire il fronte soffiando sul fuoco del nazionalismo e degli interessi economici.