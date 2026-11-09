Argentina, l'obelisco di Buenos Aires illuminato per Leone XIV

Buenos Aires, 9 nov. (askanews) - L'obelisco di Buenos Aires si è illuminato per accogliere il Papa in Argentina. Un messaggio di benvenuto, alternato con l'immagine grande del Pontefice.

La visita di Leone XIV nel Paese è la seconda tappa del viaggio in America Latina che lo porterà anche in Perù, a poche settimane dall'intervento al polmone. In quattro giorni in Argentina, il Papa, accolto dal presidente Javier Milei, ha in programma tre messe all'aperto, la visita di un carcere, di una casa per disabili e di un importante luogo di pellegrinaggio.